Santo del giorno: il santo del giorno 9 marzo si festeggia Santa Francesca Romana

Oggi, 9 marzo, il santo del giorno è Santa Francesca Romana.

Francesca Ponziani, nota come Francesca Romana è nata a Roma, 1384 ed è morta sempre a Roma, 9 marzo 1440. E’ stata una religiosa italiana, fondatrice della comunità delle Oblate di Tor de’ Specchi.

La storia di Francesca Romana

Nacque a Roma dalla nobile famiglia Bussa de’ Leoni, figlia di Paolo e di Iacobella de’ Roffredeschi. Andò dodicenne in sposa, per volere del padre, al nobile Lorenzo de’ Ponziani, figlio di Andreozzo e di Cecilia dei Millini, che si diceva fosse imparentato con Papa Bonifacio IX. Si trasferì nel palazzo dei Ponziani a Trastevere, dove ebbe tre figli: Battista, Evangelista e Agnese; gli ultimi due morirono di peste ancora giovani nel 1410.

Il 15 agosto 1425, con nove compagne, si offrì come oblata della Vergine nella basilica di Santa Maria Nova al Foro. Per otto anni le Oblate continuarono a vivere nelle proprie famiglie, sino al marzo del 1433, quando, acquistata una casa nel rione Campitelli, ai piedi del Campidoglio, cominciarono a condurvi vita comune. Francesca le raggiunse tre anni dopo, alla morte del marito Lorenzo, e assunse la guida della congregazione. Il monastero, dove si costituì l’ordine delle Oblate di Santa Francesca Romana, è ancora esistente e attivo in via del Teatro di Marcello.

Morì il 9 marzo 1440 a Roma, nella casa di Trastevere. Di lei rimangono le vesti e un dito esposti al monastero di Tor de’ Specchi. La salma fu sepolta presso l’altare maggiore della basilica di Santa Maria Nova al Foro. La santa fu tumulata nella confessione a forma di tempietto progettata da Bernini.

La canonizzazione

Fu canonizzata il 29 maggio 1608 da papa Paolo V Borghese con la bolla Coelestis aquae flumen; è patrona di Roma, insieme ai Santi Pietro e Paolo, oltre ad essere patrona degli automobilisti. La sua commemorazione liturgica ricorre il 9 marzo. In quel giorno, il monastero romano è aperto alle visite del pubblico.

La preghiera

O Signore, che fra gli altri tuoi doni decorasti la tua beata serva Francesca con la familiare presenza del suo Angelo, deh, concedi, per la sua intercessione, che meritiamo di raggiungere gli Angeli in Paradiso.

Altri santi di oggi

– San Brunone Bonifacio di Querfurt

Vescovo camaldolese, martire

– Santa Caterina (Vigri) da Bologna

Vergine

– San Paciano di Barcellona

Vescovo

– Santi Pietro Ch’oe Hyong e Giovanni Battista Chon Chang-un

Martiri

– Santi Quaranta Martiri di Sebaste

– San Domenico Savio

Adolescente

Santa Francesca Romana è patrona di:

Roma, Autisti, Automobilisti romani, Contro la peste, Oblati Benedettini, Motoristi, Per la liberazione delle anime del Purgatorio, Vedove.