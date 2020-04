Oroscopo Paolo Fox domani 23 aprile 2020: le previsioni segno per segno. Cosa dicono le stelle per la giornata di domani, giovedì 23 aprile. Quali sono le vostre aspirazioni e desideri per la giornata di domani? In base al vostro segno zodiacale e il diverso favore dei pianeti, avete una strada più o meno libera o tortuosa. Vediamo cosa ci dicono i pronostici di Paolo Fox per domani, 23 aprile 2020. Toro verso una soluzione, Leone in cerca di aiuto, Scorpione in stato di allerta.

Oroscopo Paolo Fox previsioni domani 23 aprile 2020

Oroscopo Ariete

Non è un periodo semplice, soprattutto dal punto di vista economico. I piani vengono fermati all’improvviso, ma non disperare. Questa è la tua occasione per trovare una nuova risposta a un vecchio dilemma. Oltre all’emergenza Coronavirus, nel caso del tuo segno, c’è da dire che i problemi sul lavoro hanno origine lontana. Avverti ancora un senso di precarietà, anche se le cose sono in leggero miglioramento e prima dell’estate si potranno vedere dei risultati. Ti invito a non esporti troppo. Oroscopo Toro È allettante spingere quando raggiungi un obiettivo, ma conosci i tuoi limiti. Aspettare il momento giusto garantisce un successo duraturo. La Luna è attiva nel tuo segno e Giove è favorevole, quindi giovedì e venerdì saranno due giornate in cui fare chiarezza e trovare la soluzione ideale a certi problemi, per quanto facile non sia. Potresti vivere una situazione di maggiore intensità per quanto concerne le relazioni interpersonali. E’ arrivato il momento di costruire qualcosa di più. Oroscopo Gemelli

Assicurati che le cose siano simpatiche con il partner prima di procedere oltre. Non vuoi essere lasciato sospeso quando ne hai più bisogno. Fai attenzione all’amore, ci sono persone che desiderano qualcuno diverso dal partner con cui hanno una relazione, altre vivono rapporti sentimentali troppo complicati da portare avanti. E’ un cielo complicato sul fronte lavorativo, tuttavia, con la posizione di Saturno, entro Giugno si potrà risolvere un problema oppure firmare un accordo. Oroscopo Cancro Proprio quando pensavi che le cose fossero risolte, un coniuge o un partner tira di nuovo fuori il problema. Beh, almeno ti tiene in guardia. La Luna è dalla tua parte in questo giovedì, ma Giove è in opposizione. Questo vuol dire che ci sono ancora situazioni ferme, specialmente nella sfera lavorativa. Tuttavia, non sei abbattuto, anzi, rispetto all’inizio dell’anno quando le condizioni erano migliori, paradossalmente, adesso sei più voglioso e motivato, pronto per ripartire alla grande.

Oroscopo Paolo Fox domani 23 aprile 2020 Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Leone



La coppia Sole e Saturno può essere una delle combinazioni più ingrate dell’astrologia. Eppure sarai grato per quello che impari da una delusione, specialmente quando scopri che non è poi così schiacciante. Di solito sei forte e sempre disponibile ad aiutare gli altri, infondendo loro il coraggio di andare avanti. In questo momento, però, sei tu ad avere bisogno di sostegno, in quanto sei poco tranquillo e prendi tutte le cose e ciò che ti dicono le persone troppo di petto. Giovedì e venerdì, devi carcare di essere molto più leggero. Oroscopo Vergine

Alla fine ritorni sempre ai tuoi sensi. Tuttavia, potrebbe essere una buona idea se ti affretti un po’. La forza è davvero con te nelle giornate di giovedì e venerdì. Puoi avere contatti positivi, riattivare situazioni ferme fino a poco tempo fa. E’ possibile superare alcune incomprensioni, ottenere anche qualche piccolo successo a livello personale. Poca chiarezza in amore e nei rapporti familiari, dove c’è stato un grande problema. Oroscopo Bilancia

Trarrai vantaggio dalla supervisione di un’altra parte, ma vai avanti e segnalalo. Non solo è la cosa giusta da fare, ma questa persona sarà eternamente grata. Sei stato un po’ sottotono agli inizi della settimana, ma in questo giovedì ritrovi la tua grinta. Questo significa passare dall’essere impalpabile ad una sorprendere rinascita fatta di grande determinazione. dove accantoni la timidezza e la consenzienza, diventando capace di mandare tutti a quel paese se ritieni necessario farlo. Oroscopo Scorpione

Tu e una persona amata differite su come procedere da qui. Presenta una serie di opzioni, ma cerca di mascherare quella che preferisci. È probabile che finirai per essere scelto. Nelle giornate di giovedì e venerdì, devi fare molta attenzione nei rapporti con persone Acquario e Leone. Potresti perdere facilmente la calma, fare un lavoro e trovarti davanti qualche ostacolo o finire con l’incartarti da solo, il che significa dover cominciare daccapo. Grande cautela è necessaria anche nei rapporti lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox domani 23 aprile 2020 per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Sagittario

I propri cari sono molto esigenti in questo momento. Forse non li hai presi sul serio prima? C’è ancora tempo per rimediare. Hai la sensazione che sia arrivato il tempo di rinascere. Puoi farlo con una certa abilità e più velocemente nel lavoro e nelle questioni pratiche, mentre in amore sarà più difficile per via di una piccola diatriba in corso o magari per un conflitto vero e proprio in atto. Se tieni alla relazione, devi provare a superare quasiasi problema ma procedendo con molta attenzione.

Oroscopo Capricorno



Il Sole e Saturno ti ricordano che nulla è gratis in questo mondo. Non ti dispiace finché il duro lavoro ripaga. Un successo è alle porte. Giovedì e venerdì potrebbero annunciare il primo passo verso un’importante soluzione in arrivo a breve. Chi era rimasto precario o comunque indeciso, può ricevere qualcosa di più. Ci sono buone probabilità che si sblocchi una questione di carattere pratico. Oroscopo Acquario Non sempre sai quando tracciare la linea. La cosa bella di raggiungere l’estremità della corda è che disegnerà la linea per te. L’amore sembra procedere abbastanza bene, nel lavoro, invece, le cose sono un po’ complicate. C’è molta incertezza, ci vuole molta attenzione in ciò che dici e che fai, in quanto le polemiche e i conflitti sono pronti a scoppiare. Ti senti bloccato, insofferente all’impossibilità di muoverti come vorresti. stai ribollendo dentro e devi essere molto bravo a gestire questo grande disagio. Oroscopo Pesci

Non hai più opzioni. Non hai altra scelta che sostenere la responsabilità che ti viene affidata. Venere ti invita a fare chiarezza con le persone che ti circondano. Ci sono dei piccoli problemi, situazioni complicate nate di recente. Il tuo segno vive con grande intensità le emozioni e ha una grande emotività e sensibilità, basta poco per farti vibrare. Una questione sentimentale e familiare ti preoccupa un po’, c’è stato un blocco temporaneo sul lavoro, devi attendere Maggio per cominciare a recuperare.