Oroscopo Paolo Fox 22 aprile Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco. Ormai la Pasqua è alle spalle e siamo già proiettati verso la fine di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Giornata di confronti per il Sagittario. Ci vuole prudenza per il Capricorno e i Pesci, mentre ancora turbolenze per l‘Acquario. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020 Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovresti sfruttare oggi o tutt’al più i due giorni seguenti, per affrontare le questioni importanti con il partner. Se rimanderai la discussione al weekend è molto probabile che un semplice confronto sfoci in un conflitto più acceso. Stai per entrare in un circolo vizioso, fatto di piccoli contrasti famigliari, e dovrai muoverti con molta cautela.

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020 Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà un mercoledì piuttosto confuso. Cerca di restare calmo, anche se oggi qualcuno potrebbe provocarti mentre tu avresti soltanto voglia di concentrarti sui nuovi progetti da realizzare. Vedrai che già a partire da giovedì la situazione migliorerà. Occhio ai piccoli disturbi articolari!

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020 Acquario

Stai attraversando una fase molto scombussolante, che ti crea molta confusione interiore Non è una fase negativa. Al contrario, è un passaggio importante che ti permetterà di cambiare in meglio la tua vita. Cerca, però, oggi di non essere troppo polemico, come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox, soprattutto se avrai a che fare con persone che non vogliono capirti.

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020 Pesci

In questo periodo dovrai stare molto attento in amore. Il consiglio che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è di essere molto prudente, altrimenti il prossimo contrasto di coppia potrebbe rivelarsi fatale per la tua storia. Soprattutto se sei coinvolto in un rapporto non ancora del tutto solido.