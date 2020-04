Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i primi segni dello zodiaco. Ormai il mese sta per terminare, siamo entrati nella penultima settimana di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Si riparte alla grande, Ariete! Ancora tensioni per il Toro e il Cancro, mentre i Gemelli hanno bisogno di focalizzarsi sull’amore. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020 Ariete

Con i pianeti veloci Luna, Mercurio e Marte dalla tua parte, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox avrai una gran voglia di riprendere la tua vita in mano. In primis il lavoro per poi proseguire con la vita di coppia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox molto presto inizierà per te un periodo davvero stimolante che ti porterà nuove proposte professionali.

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020 Toro

Giove e il Sole sono a favore, per cui non dovresti pensare di avere uno oroscopo troppo contrario. L’astrologo Paolo Fox ti incoraggia a organizzare bene i prossimi step da intraprendere: nei prossimi mesi, infatti, arriveranno belle occasioni da accogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020 Gemelli

Venere nel tuo segno stimola la vita affettiva. È molto probabile che ora tu senta un forte desiderio di innamorarti. I Gemelli già impegnati sentimentalmente domani potranno godere di emozioni intense da condividere don il partner. Il consiglio di Paolo Fox rivolto ai single è quello di lanciarsi con fiducia in nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020 Cancro

Dovrai stare molto attento, perché l’oroscopo di Paolo Fox annuncia per domani una giornata di grande tensione. Le cose stanno gradualmente migliorando rispetto all’inizio dell’anno, ma ci vuole ancora pazienza. Chi ha vissuto negli ultimi tempi una separazione o un blocco, a breve potrà risollevarsi.