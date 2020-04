Pangolino, serpenti, topi e pipistrelli venduti per il consumo umano: l’oscuro mondo dei wet market cinesi

Dal pangolino ai serpenti, dai coccodrilli ai koala e ai ratti: sono tantissimi gli animali che vengono venduti vivi o macellati sul posto nei wet market, mercati alimentari spesso illegali dove si vendono animali selvatici, comuni in Asia.

Wet market cinesi

Gaston Zama de Le Iene spiega, attraverso le parole di medici e scienziati, perché i wet market hanno avuto un ruolo nella diffusione delle recenti epidemie di coronavirus nel mondo: prima del covid 19, anche la Sars e la Mers hanno trovato in questi luoghi un ambiente favorevole per il passaggio del virus dagli animali all’uomo. Ma anche perché sia così difficile farli chiudere: questi mercati generano un giro di affari da miliardi di dollari. La carne degli animali selvatici infatti non è per tutti, alcuni piatti arrivano a costare anche mille dollari.

Dietro questa tragedia infatti sembra esserci il folle sfruttamento degli animali da parte di noi esseri umani. Nei wet market cinesi ci sono apposite sezioni in cui animali selvatici vengono macellati e venduti per il consumo umano. “E molti di questi sono illegali“. A parlare è Andrea Crosta, cofondatore di Earth League International, un gruppo di lotta contro i crimini ambientali. “Ci sono un sacco di animali che vengono dall’Africa o dal Sud America”. E questi mercati ci sono in molte parti del mondo.

Potrebbe anche interessarti >> Coronavirus: in Cina ritorna la paura, 600 mila persone in lockdown

Il pangolino

I pangolini, conosciuti anche come formichieri squamosi, sono gli unici mammiferi viventi a rappresentare l’ordine dei Folidoti. Il pangolino, l’animale ritenuto (senza conferme) di essere stato un passaggio del SARS-CoV-2 dal pipistrello all’uomo, è da tempo a rischio estinzione a causa del traffico illegale: in molti paesi asiatici è considerato un piatto prelibato e le sue scaglie elemento curativo della medicina tradizionale cinese. Ma ora i sospetti nei suoi confronti potrebbero garantirgli la sopravvivenza.