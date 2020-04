Tsunami in Giappone, il video di uno spaventoso maremoto fa il giro del web ma è una bufala

Tsunami in Giappone oggi, il video di uno spaventoso maremoto fa il giro del web ma è una bufala.

Sta facendo circolando sui social in queste ore un filmato di un incredibile tsunami che si sarebbe verificato in Giappone. Il filmato circola sia sui social network che sulle chat Whatsapp e mostra un incredibile maremoto che si sarebbe verificato nelle scorse ore sulle coste nipponiche. Ma si tratta di un video fake.

Le immagini spaventose hanno inondato gli smartphone e in tanti si sono preoccupati che fosse accaduta una vera catastrofe. Ma si tratta di una bufala. Nulla di simile è accaduto da quelle parti del mondo in queste ore.

Tsunami oggi in Giappone, il video del maremoto

Non si sa perché sia stato messo in circolo questo video che risale probabilmente ad anni fa. Una prima spiegazione potrebbe essere data da un terremoto di magnitudo 6.4 gradi sulla scala Richter, quindi decisamente potente, avvenuto due giorni fa proprio in Giappone, nei pressi della prefettura di Miyang. Ma questo tipo di eventi sismici in quella parte della terra sono abbastanza frequenti.

Anche se la magnitudo è forte e potrebbe spaventare, in realtà per gli abitanti di quelle zone è quasi “normale” avvertirli. Una seconda spiegazione, forse più veritiera, viene invece fornita dai quotidiani online nipponici. Questi hanno scritto di un panel governativo avvenuto nella giornata di ieri, martedì, in cui si è simulato uno tsunami nel caso in cui la nazione del Sol Levante venisse colpita da un terremoto spaventoso di magnitudo 9.0 gradi sulla scala Richter. Se ciò avvenisse nella zona nord del paese, e stando agli esperti non sarebbe alquanto improbabile, si potrebbe verificare un maremoto di portata incredibile, che andrebbe a devastare la nazione. Una situazione molto simile a quanto accaduto nel 2011 nella zona nord-orientale. Quell’evento provocò la morte di 15.000 persone, nonchè il famoso incidente presso la centrale nucleare di Fukushima.

