Vittorio Feltri, ancora un attacco al Sud: “I meridionali sono inferiori”. Video Feltri attacco contro i meridionali

Vittorio Feltri, ancora un attacco al Sud: “I meridionali sono inferiori” ha detto in una intervista video su Rete 4. Il giornalista di Libero, parlando dei meridionali e dei delicati rapporti tra Nord e Sud in questo particolare momento storico del nostro Paese, ci ha tenuto a precisare che a suo modo di vedere i cittadini del Mezzogiorno provano invidia nei confronti dei settentrionali. Una sorta di complesso di inferiorità, come ha precisato successivamente. Pur non credendo nei suddetti “complessi”, Feltri ha però chiosato con un esplicito punto di vista: “Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori“.

L’esternazione è avvenuta nella trasmissione ‘Fuori dal Coro’ su rete 4. Il giornalista di Libero ha detto: “Molta gente che è nutrita da un sentimento di invidia, rabbia nei nostri confronti perchè subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità ma credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori”.

Feltri attacca il Sud: “meridionali inferiori”, il video

Immediate sono scattate le reazioni social, non solo dai connazionali del Sud. Su change.org è partita anche una petizione per chiedere la radiazione di Vittorio Feltri dall’Ordine dei giornalisti.

Nel testo della petizione si legge: “Stasera alle ore 21’45, nella trasmissione “Fuori dal coro” su Rete 4, Vittorio Feltri con la complicità e la muta conduzione del presentatore televisivo Mario Giordano, testualmente afferma: “I meridionali sono inferiori a noi settentrionali”. Questa frase razzista e discriminatoria era stata già preceduta da un’altra affermazione gravemente diffamatoria: “Noi settentrionali che andiamo a fare in Campania,i parcheggiatori abusivi?”. Assurdo che alcuni mezzi di comunicazione si prestino a fare da cassa di risonanza per il delitto di diffamazione aggravato dalla commissione del fatto mediante il mezzo della pubblicità e con finalità di discriminazione etnica e razziale, di cui all’art 3. L.205/93″.

