Saviano, folla al funerale del sindaco Sommese: multe per sindaci e consigliere regionale

Saviano. Sanzioni per i sindaci e il consigliere regionale presenti al corteo funebre per il sindaco di Saviano Carmine Sommesse, morto a 66 anni per coronavirus.

Multe per aver violato le norme anticontagio anche per il sindaco di Nola, il consigliere regionale Pasquale Sommesse e il vicesindaco di Saviano dai carabinieri del comando provinciale di Napoli.

Notificata una sanzione amministrativa anche al sindaco di Ottaviano, il quale ha pubblicato su Facebook il verbale: 280 euro da pagare entro 30 giorni.

Il funerale

Come riporta La Repubblica, il feretro si è fermato in più comuni: a Nola, davanti all’ospedale Santa Maria della pietà, dove l’amministratore chirurgo amato da tutti lavorava, e a Baiano

Attorno alla salma c’erano il sindaco di Nola Gaetano Minieri, un sacerdote con paramenti sacri, personale dell’ospedale. Oggi, a quanto si apprende, saranno notificate altre sanzioni.

I militari, su delega della procura di Nola, stanno identificando le centinaia di persone scese per strada per l’ultimo saluto al sindaco molto stimato.

Intanto il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto la quarantena per il comune di Saviano, in attesa che siano sottoposti a tampone i partecipanti al corteo, in modo da escludere il rischio di un focolaio epidemico.