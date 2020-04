Campania, folla ai funerali del sindaco. Il Prefetto: “Atto grave, c’era anche il vice con fascia tricolore”

Folla a Saviano, nel Nolano, ai funerali del sindaco Carmine Sommese, morto ieri a causa del Coronavirus. Sulla vicenda è intervenuto il Prefetto di Napoli attraverso una nota stampa.

Il Prefetto di Napoli ha ricordato “che le norme vigenti, da ultimo contenute nel DPCM del 10 aprile scorso, vietano, tra l’altro, ogni forma di assembramento, sospendono le manifestazioni organizzate di qualsiasi natura, nonché le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.

“Viceversa – si legge nella nota – come appare dalle immagini e come confermato dalla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri, si è verificata una commemorazione organizzata dello scomparso Sindaco Sommese, alla presenza di appartenenti alla polizia municipale e di volontari di protezione civile, con la predisposizione di transenne e altri dispositivi per il contenimento delle persone, in un contesto di inammissibile affollamento nella pubblica strada”.

Il Prefetto ha riferito “di considerare molto grave l’accaduto, avuto particolare riguardo alla circostanza della presenza del Vice Sindaco con la fascia tricolore, mentre, in un frangente così eccezionale come quello dell’epidemia in atto, migliaia di cittadini italiani, in queste settimane, non hanno potuto celebrare i funerali dei propri cari per non generare, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, una situazione di pericolo per la salute pubblica”.

Il Prefetto di Napoli si è riservato di valutare quanto accaduto alla luce delle normative vigenti mentre il locale Comando dei Carabinieri sta procedendo agli adempimenti di propria competenza.