Grumo Nevano, celebrazione in onore della Madonna del Buon Consiglio in diretta televisiva

Grumo Nevano. In occasione della festività, domenica 26 aprile sarà officiata la Santa messa nella parrocchia del Buon Consiglio dal Vescovo Angelo Spinillo. La celebrazione sarà a porte chiuse e alla sola presenza delle autorità civili e militari invitate. Alle 12 inizierà la recita del Santo Rosario e la Supplica alla Madonna. Al termine sarà celebrata l’Eucarestia. “Con l’avvento della ricorrenza – spiega don Raffaele Pagano, alla guida della chiesa – affideremo la nostra città alla Madonna. In questo momento difficile sia a livello sanitario sia sociale, occorre sentirsi uniti in un’unica grande comunità e affidarsi alla preghiera”. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta da TeleclubItalia Canale 98 e sui canali social.

La cittadinanza è invitata a partecipare nonostante la distanza fisica

COMUNICATO STAMPA