Stasera in tv, Un’estate al mare su Italia 1: trama, cast, curiosità del film di Carlo Vanzina

E' un film a episodi del 2008 diretto dal regista Carlo Vanzina, diviso in sette episodi. Il titolo del lungometraggio si rifà all'omonima canzone portata al successo nel 1982 da Giuni Russo, brano presente nel film con un'edizione remix di Manu LJ.

Un’estate al mare su Italia 1: trama

Il film narra delle vicende di un gruppo di personaggi durante il periodo estivo: tifosi di calcio, coppie di amanti, padri single, belle donne ed uomini d’affari, finti gay consiglieri di stile per miliardari, emigrati che fanno ritorno al loro paese e grandi attori drammatici costretti in situazioni comiche, ed è ispirato ai vecchi successi cinematografici balneari come Sapore di mare.

Gli episodi sono: Il conte di Montecristo (con Lino Banfi, Victoria Silvstedt) girato a Peschici; Saracinesca (con Massimo Ceccherini, Marisa Jara) girato a Forte dei Marmi; Traffico sulla Pontina (con Nancy Brilli, Enrico Brignano) girato a San Felice Circeo; Il giovedì (con Enzo Salvi e Massimo Marino) girato a Ostia; Extra large (con Ezio Greggio, Anna Falchi) girato ad Ischia, L’isola dell’amore (con Biagio Izzo, Alena Šeredová) girato a Capri; La signora delle camelie (con Gigi Proietti) girato a Porto Rotondo.

Il filo guida delle sette storie è la voce narrante di Gigi Proietti, che diventa anche il protagonista dell’ultimo episodio.

Ne Il conte di Montecristo, Nicola torna al proprio paese dopo 30 anni vissuti da emigrante. Era partito da cornuto e vuole tornare da vincitore: si presenta in paese con una nuova moglie, una nuova macchina, un assegno da 175.000 euro per l’ospedale del paese. In realtà, Nicola ha sempre fatto lavori come il cameriere e il pizzaiolo e ora che è in pensione ha scelto di spendersi tutti i risparmi con un’escort transessuale e in una donazione, con la speranza di cancellare il soprannome di “Cornuto” che tutto il paese gli ha affibbiato.

Cast

Lino Banfi: Nicola Larussa

Gigi Proietti: Giulio Bonetti

Giulio Bonetti Enrico Brignano: Italo Funaro

Biagio Izzo: Dudù (Gennaro Esposito)

Enzo Salvi: Enzo

Ezio Greggio: Ugo Persichetti

Massimo Ceccherini: Cecco

Nancy Brilli: Luciana Morabito

Anna Falchi: Cosima

Victoria Silvstedt: Eva

Alena Šeredová: Debbie

Gennaro Cannavacciuolo: Architetto Pupetta

Marisa Jara: Mercedes

Francesco Ciampi

