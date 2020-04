Bollettino regione Lombardia 19 aprile: altre 163 vittime in 24 ore

Bollettino regione Lombardia oggi 19 aprile. Sono stabili i decessi da Coronavirus in Lombardia. Anche oggi, domenica 19 aprile, la regione più colpita d’Italia registra ancora 163 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle +199 di ieri. In totale i decessi da Covid ora sono 12.213. Rispetto a ieri ci sono stati +855 nuovi casi di positività (ieri erano +1.246), per un totale di 66.236 (ieri era 65.381).

I dati arrivano a fronte di 264.155 tamponi eseguiti (+8.824 nelle ultime 24 ore, ieri erano 255.331). Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 922 (-25 rispetto a ieri quando erano 947), i ricoverati sono 10.342 (+300 rispetto a ieri quando erano 10.042).

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: