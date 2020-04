Questa sera scie luminose in cielo: di cosa si tratta e dove si vedranno

Scie in cielo: anche questa sera, domenica 19 aprile, dalle 21.46 si potrà assistere a un “anomalo” spettacolo di scie nei cieli italiani. Come riporta il mattino, si tratta del treno dei satelliti Starlink che dopo lo show di sabato sera, ripassa anche questa sera. Alle 21.46 sarà possibile vederlo in tutto il nord Italia e lungo l’intera costa adriatica. Ma anche nel “loggione” del resto della penisola non sarà male perché in questo periodo di coronavirus l’inquinamento atmosferico è al minimo da decenni e mancano appunto anche le distrazioni dei passaggi degli aerei di linea. Il cielo, insomma, è terso come non mai, la Luna non dà fastidio con l’unico ostacolo (guardate le previsioni meteorologiche) che può quindi essere rappresentato dalle nuvole o dalla foschia.

Ma che cosa è allora possibile vedere a occhio nudo “puntando” la vista a nord est con un’inclinazione di 55 gradi? Si tratta di un gruppo di 60 satelliti portato in orbita da un razzo Falcon il 18 marzo. La Starlink di Elon Musk conta di inchiodarne a 550 chilometri sopra le nostre nostre teste almeno 1.600 mentre la formazione finale della costellazione, forse nel 2025, arriva a 12mila satelliti per le comunicazioni a banda larga, ciascuno pesante circa 220 chilogrammi.

Scie luminose: treno dei satelliti

Già alla fine di quest’anno potrebbero essere messi in vendita i primi abbonamenti. Per quale servizio? Ma per collegarsi alla rete, naturalmente, e questa volta con velocità estreme e soprattutto con una copertura molto estesa del pianeta, oceani compresi, finora non immaginabile. Internet per tutti e dappertutto, insomma, eccetto le folle che abitano i poli, l’Alaska e la Siberia.

Leggi anche: Misteriose luci illuminano il cielo, sono i satelliti di Tesla

Ogni passaggio avviene ogni 90-100 minuti. Il passaggio del treno impiega circa 7 minuti per compiere l’intera attraversata. La vista di queste scie luminose possono stupire chi non sa di cosa si tratti che spesso segnala questo tipo di eventi etichettandoli come “scie chimiche” o chissà cos’altro.