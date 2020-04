Misteriose luci illuminano il cielo, sono i satelliti di Tesla

Occhi puntati all’insù (venerdì 17 aprile) per ammirare con curiosità tantissimi puntini luminosi che si muovono, come fossero stelle in movimento, seguendo una precisa traiettoria. Segnalazioni sono giunte a tarda serata da numerosi utenti sui social.

L’effetto coronavirus indubbiamente stimola la fantasia a pensare ad altre sciagure imprevedibili, così chi nella serata ha guardato fuori e li ha notati, ha iniziato a preoccuparsi ed è iniziato un passaparola sui social per capire di cosa potesse trattarsi. La spiegazione arriva dai siti che si interessano di tematiche spaziali anzichè di ufologia: si tratta della “nuvola” di satelliti lanciati dal magnate Elon Musk, il cofondatore di Tesla

Con il lancio di un razzo Falcon 9, lo scorso 18 marzo, SpaceX ha messo in orbita altri 60 satelliti Starlink. Ora la costellazione ne comprende oltre 350 ed entro l’anno (salvo problematiche legate all’epidemia di Coronavirus) dovrebbero esserne lanciati altri 180.

I satelliti dovrebbero essere visibili anche domani sera, 18 aprile.