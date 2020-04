Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto 19 aprile: bollettino ufficiale regione Veneto Coronavirus

Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto 19 aprile. Anche oggi, 19 aprile, ci sarà una nuova diretta della conferenza stampa di Luca Zaia per la Regione Veneto per gli aggiornamenti sul Coronavirus nella Regione. Il presidente Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi 19 aprile intorno alle 12.30.

Diretta conferenza Zaia Veneto 19 aprile

La diretta della Regione Veneto per l’aggiornamento della situazione legata al Covid-19 in Veneto è tenuta dal governatore Luca Zaia. Ed è possibile vederla a questo link.

“La mia posizione è che il 4 maggio – le parole rilasciate da Zaia durante la conferenza stampa di ieri mattina – si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche: si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato”. Zaia, in vista della Fase 2, parla “di un ragionato programma di aperture per mettere in moto la macchina, scaldare i motori e poi andare a regime», con il leit-motiv ovviamente la «sicurezza”. Zaia, inoltre, vorrebbe maggiore autonomia decisionale sulla Fase 2, così come il governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini, e quello della Lombardia, Fontana.

Bollettino regione Veneto 18 aprile

I dati di ieri mostrano un incremento di 318 casi rispetto al giorno precedente. Di conseguenza i positivi al momento sono arrivati a quota 15.692. I negativizzati invece sono 4.189. Sono state registrate 23 vittime in più rispetto al bollettino precedente, quindi il bilancio è di 900 morti per il coronavirus in Veneto. Le persone in isolamento sono 12.723, mentre 15.692 sono le persone ricoverate con patologie non gravi. Per quanto riguarda invece la degenza in terapia intensiva, ci sono 190 pazienti.

Bollettino protezione civile 18 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 175.925. Di questi, 107.771 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.200, per un totale di 44.927. Il totale delle vittime è di 23.227, 482 in più rispetto a ieri. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri.

Il dato è in calo per il quindicesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 25.007 sono poi ricoverati con sintomi – 779 in meno rispetto a ieri – e 80.031 sono in isolamento domiciliare. È record di tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 61.725 in più, per un totale di 1.305.833. Ieri erano stati 65.705. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.