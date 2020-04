Nuova ordinanza di De Luca: prorogata zona rossa in un comune della Campania

Campania. Si trasmette in allegato l’Ordinanza n.34 del 18 aprile 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e stabilisce che la zona rossa con i relativi divieti, nel Comune di Paolisi, in provincia di Benevento, viene prorogata fino al 21 aprile 2020.

La situazione in Campania