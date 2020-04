Coronavirus, il bollettino del 18 aprile. Perché non c’è la conferenza stampa?

La conferenza stampa con cui il commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli fornisce i dati sull’andamento della pandemia in Italia non sarà più quotidiana ma si terrà due volte la settimana, il lunedì e il giovedì.

Lo ha annunciato lo stesso Borrelli durante il punto stampa di ieri, 17 aprile. Un appuntamento, quello con il capo della Protezione civile e con diversi esperti che lo affiancavano di volta in volta, che non era mai mancato dallo scorso 22 di febbraio.

Borrelli incontrerà la stampa, nella sede della Protezione civile a Roma in via Vitorchiano, sempre alle ore 18. I bollettini invece verranno diffusi ogni giorno sul sito ufficiale della Protezione civile.

Borrelli ha spiegato così la decisione: “I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini – ha detto il commissario – Per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni giorno veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa”

I dati di oggi, 18 aprile

I dati di oggi della diffusione del coronavirus in Italia (senza conferenza stampa) mostrano un trend simile ai giorni scorsi, con una lenta diminuzione dei ricoverati e delle terapie intensive, mentre per quanto riguarda i contagiati restano comunque un numero considerevole.

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 18 aprile. I contagiati complessivi dall’inizio dell’epidemia sono adesso 175.925 (ieri 172.434), dei quali 44.927 (42.727) sono guariti e 23.227 (22.745) sono deceduti, 482 nelle ultime 24 ore. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 107.771 (106.962). Continua la diminuzione dei ricoveri e delle terapie intensive. Nuovi casi sempre attorno a 3.500, mentre casi attualmente positivi aumentano meno di mille.

DATI NAZIONALI DI OGGI: 3.491 nuovi contagi, 482 morti, 2.200 guariti, 61.725 tamponi