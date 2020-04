Giugliano, al via gli autolavaggi. Fratelli Borzacchelli:“Regaliamo la sanificazione con attestato”

Giugliano. Buone notizie per i titolari di autolavaggi e ovviamente per chi desidera tenere pulita la propria auto. Gli autolavaggi infatti riapriranno al pubblico seppur rispettando importanti norme di sicurezza per operatori e clienti.

L’autolavaggio dei Fratelli Borzacchelli, storico ormai a Giugliano, sito in via Pigna, in vista della riapertura che avrà luogo lunedi 20 aprile, ha messo in atto alcune iniziative per gli utenti e deciso di potenziare il servizio in termini di pulizia e sanificazione dell’abitacolo, operazione diventata obbligatoria con l’avvento delle nuove norme.

“Per sanificare un veicolo nel suo interno utilizziamo un igienizzante certificato dal ministero della salute, nel nostro caso dell’azienda Mafra: si tratta di una soluzione idroalcolica al 75% proprio come prevede la legge – dichiarano i fratelli Borzacchelli – questa nuova operazione che avviene sulle superfici e neutralizza batteri e virus all’interno del veicolo è divenuta obbligatoria ed ha un costo. Dopo un’attenta riflessione, visto anche il periodo, abbiamo deciso di omaggiare di questo servizio chi ne ha bisogno e rilasciare anche un attestato dell’avvenuta igienizzazione. Gli operatori del nostro autolavaggio nebulizzano il prodotto suddetto all’interno dell’abitacolo e lo lasciano “riposare” per tre minuti circa. Questo consentirà anche al personale di operare in sicurezza all’interno del veicolo”

Per un tipo di igienizzazione più approfondita dell’abitacolo i fratelli Borzacchelli hanno fatto installare nuovi dispositivi per rendere il servizio più efficace: “Abbiamo creato due postazioni dotate di generatori di ozono, sostanza con grande capacità di penetrazione e ampiamente utilizzata negli ambienti sanitari, oltre che ottima soluzione per sanificare sia l’abitacolo che l’impianto clima senza macchiare gli interni. Ovviamente questa operazione ha un costo a parte”.

Per la sicurezza del personale oltre all’igienizzazione immediata, gli operatori saranno muniti di mascherine, occhiali, tute e copriscarpe. Non solo per la tutela della salute dei clienti, i Fratelli Borzacchelli, storico autolavaggio giuglianese, hanno creato un’area d’attesa con apposite postazioni poste a giusta distanza. Insomma, la pandemia da Covid-19 porterà nuove disposizioni in materia di igiene e tante saranno le abitudini da cambiare e con le quali imparare a convivere.

Comunicato Stampa