Diretta regione Lombardia 18 aprile: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 18 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Fontana ha detto: “Nell’ipotesi in cui l’evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la riapertura, purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori. La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati”.

Diretta Regione Lombardia 18 aprile: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità. Saranno «inevitabili nuovi focolai» anche dopo la riapertura e questi dovranno essere individuati in tempi molto rapidi. È questo l’avvertimento lanciato da Ranieri Guerra, vicedirettore dell’Oms e membro del comitato tecnico scientifico. Intervistato da RaiNews24 Guerra ha sottolineato che «serve rafforzare il controllo del territorio con controlli e tamponi a domicilio».

Bollettino Regione Lombardia 17 aprile

Rimangono stabili i decessi da Coronavirus in Lombardia: ieri, 17 aprile, la regione più colpita d’Italia ha registrato 243 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle 231 del 16 aprile. Rispetto a l’altro ieri ci sono stati +1.041 nuovi casi di positività, per un totale di 64.135.

I dati arrivano a fronte di 243.513 tamponi eseguiti (+10.839 nelle ultime 24 ore, 16 aprile erano 232.674 ). Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 971 (-61 rispetto a al 16 aprile quando erano 1.032), i ricoverati sono 10.627 (-729 rispetto al 16 aprile quando erano 11.356). Rimangono alti i dati per la provincia di Milano dove sono +325 i nuovi casi, +166 nella città metropolitana.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 10.590 (+72)

Brescia 11.567 (+212)

Como 2.285 (+52)

Cremona 5.313 (+40)

Lecco 2.005 (+19)

Lodi 2.678 (+52)

Monza e Brianza 3.975 (+43)

Milano 15.277 (+325)

Mantova 2.748 (+2.691)

Pavia 3.448 (+58)

Sondrio 866 (+2)

Varese 2.021 (+68)

Bollettino Protezione civile 17 aprile

Record di tamponi nella giornata di ieri. Come di consueto nel corso del pomeriggio il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato il bollettino giornaliero con tutti i nuovi casi di covid-19, nel territorio italiano, analizzando la situazione regione per regione.

Ieri sono stati registrati 3.493 contagi e 575 nuovo decessi. La migliore notizia sta nel record finora del numero dei guariti, 2.563 (2.072, 16 aprile). Sono 355 gli attualmente positivi in più dopo la giornata di ieri dove comunque c’è da segnalare un record assoluto di tamponi, 65.705 in 24 ore rispetto ai 60.999 del 16 aprile. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.