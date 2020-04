Giugliano, malore improvviso in casa: Antonio muore a 33 anni

Dramma a Giugliano nella giornata del 16 aprile. Un ragazzo di appena 33 anni, Antonio Ottavio, è morto stroncato da un improvviso malore. Lascia una moglie e un figlio.

Giugliano, morto Antonio Ottavio: aveva 33 anni

Era giovedì quando Antonio si è sentito male in casa. Dei dolori intercostali via via più forti che hanno costretto i familiari a chiamare l’ambulanza. I sanitari del 118 hanno trasportato il 33enne all’ospedale di Frattamaggiore nel pomeriggio in condizioni già critiche. I medici del pronto soccorso hanno potuto solo constatare il decesso del giovane dopo aver messo in campo i tentativi di rianimazione.

La notizia ha fatto presto il giro della città, lasciando sgomenti amici e parenti. Antonio godeva di buona salute, lavorava come dipendente per una ditta del territorio e abitava con la famiglia in “zona Monaci”. Nel 2015 si era sposato con Giustina e dalla loro unione è nato un bimbo.