Giugliano, colpo al supermercato “Don Alberto”: rapinatori in fuga con i soldi

Giugliano. Rapina al supermercato “Don Alberto” a piazza Annunziata a Giugliano, ladri in fuga con i soldi. Erano circa le ore 20 quando due uomini, pistola in pugno, hanno fatto irruzione all’interno dei locali ed hanno intimato i dipendenti a consegnare l’intero incasso della giornata. I due rapinatori erano a volto coperto quando sono entrati all’intento del supermercato.

La rapina

I malviventi subito dopo il colpo sono scappati a bordo di uno scooter facendo perdere ogni traccia. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia del commissariato Giugliano-Villaricca per le indagini del caso. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza della città per cercare di risalire e identificare i malviventi. Al momento ancora non è stato quantificato il bottino portato via dai rapinatori.