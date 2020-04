Follia a Caivano, lanciano sassi contro ambulanza anti-covid: vetri frantumati

Sassi contro l’ambulanza anti-Covid a Caivano, in provincia di Napoli. Così come riporta Il Mattino, un gruppo di ignoti ha lanciato delle pietre contro il presidio mobile.

Caivano, sassi contro l’ambulanza anti-covid

A finire sotto il mirino dei vandali un’ambulanza della cooperativa “Misericordia di Casoria”. Il mezzo era in quel momento fermo in un’area di sosta. I due sanitari erano impegnati nelle complicate operazioni di vestizione prima di effettuare tamponi casa per casa quando una pioggia di sassi è piovuta sull’ambulanza. Una grossa pietra, purtroppo, ha centrato in pieno il vetro dello sportellone posteriore frantumandolo.

A quel punto i due sanitari, spaventati dall’insolita “intifada” scatenata dai criminali, hanno deciso di rientrare a bordo del mezzo e hanno contattato i responsabili della cooperativa per ottenere subito un altro veicolo. Sono così rientrati in garage riportando quello danneggiato. Visti infatti i rigidi protocolli di sicurezza, con lo sportello rotto, l’ambulanza è attualmente inservibile. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.