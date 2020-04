Giugliano, barbiere aperto durante emergenza: sanzionate 5 persone e locale sequestrato

Erano in cinque. Tutti all’interno di un negozio di barbiere di via Magellano, in zona Madonna delle Grazie. La scoperta della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano-Villaricca è stata fatta dopo le 18 di ieri. Nel locale c’erano due fratelli – tra cui il titolare dell’attività – e tre presunti clienti, tra cui uno di Marano e un altro residente a Villaricca.

Giugliano, scoperto negozio di barbiere aperto: 5 sanzionati

Durante il blitz gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti a seguito di una segnalazione di alcuni residenti del posto, non hanno rinvenuto segni evidenti di un’attività recente. I presenti sono sono giustificati dicendo che si erano riuniti per fare quattro chiacchiere. Sono scattate così subito le sanzioni amministrative. 400 euro per il proprietario, il fratello e due clienti. Più di 500 euro per l’altro cliente chi si è mosso fuori città a bordo di un veicolo.

Successivamente sono sopraggiunti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a sottoporre a sequestro il locale per violazione delle norme ambientali sullo smaltimento rifiuti. Il titolare ha ricevuto per questo anche una denuncia penale. Non si tratta purtroppo del primo caso di attività commerciali aperte in violazione dei divieti legislativi. Il 24 marzo era stato scoperto durante un controllo un barbiere aperto a Poggioreale.