Paziente “falsa” negativa trasferita da Pozzuoli a Napoli: infermieri contagiati all’ospedale del Mare

Non si ferma la catena dei contagi tra Napoli e Pozzuoli nelle strutture ospedaliere. La paziente erroneamente negativa al test rapido effettuato all’ospedale Santa Maria delle Grazie è stata trasferita all’ospedale del Mare, a Ponticelli. Lì avrebbe contagiato altri 4 infermieri. E altri sono in attesa di un tampone. E’ quanto racconta in un articolo il portale Fanpage.it.

Da Pozzuoli a Napoli, paziente falsa negativa contagia infermieri dell’ospedale del Mare

Un errore umano. Un test rapido che ha dato esito negativo su una paziente affetta da coronavirus. La donna, ricoverata in un primo momento all’ospedale puteolano de “La Schiana”, ha contagiato più di 40 persone tra pazienti e personale sanitario. Successivamente, la donna ha ricevuto il trasferimento al nosocomio napoletano di Ponticelli.

Qui al reparto di ematologia, a quanto apprende Fanpage.it, avrebbe contagiato 4 infermieri, risultati, ieri, positivi al tampone. Altri medici e infermieri sono in quarantena domiciliare perché presentano i sintomi tipici de Covid-19. Intanto la direzione sanitaria ha disposto la chiusura e la sanificazione dell’intero reparto. La paziente che ha scatenato, suo malgrado, il contagio, è stata ulteriormente trasferita. Si trova presso il Covid Hospital del Loreto Mare.

Adesso si temono effetti a catena anche nell’Ospedale del Mare. La situazione è appesa a un filo perché si attendono gli esami sugli altri operatori sanitari che hanno avuto contatti con la paziente Covid-19. A rendere complicata la situazione anche l’assenza di tamponi. Sempre secondo quanto riporta Fanpage.it, nel laboratorio sarebbero finiti sia i tamponi che i test rapidi. Un problema riscontrato in diversi ospedali italiani che purtroppo rende complicato il costante monitoraggio della situazione epidemica in Italia.