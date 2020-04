Coronavirus, i contagi non si arrestano all’ospedale di Pozzuoli: ci sono altri 10 positivi

Si sta diffondendo a macchia d’olio il virus nel reparto di Medicina dell’ospedale di Pozzuoli. Stanotte il numero dei contagiati sono aumentati.

Sono almeno 10 i pazienti che hanno contratto il Coronavirus, che si vanno ad aggiungere ai 25 tra medici, infermieri e Oss risultati positivi ieri.

Coronavirus, i contagi non si arrestano all’ospedale di Pozzuoli

A causa della diffusione del virus, tutto il personale sanitario è stato sottoposto al tampone nel nosocomio puteolano.

Come riporta Cronaca Flegrea, è stata avviata un’inchiesta interna per verificare se l’applicazione dei controlli per la sicurezza dei pazienti e dei sanitari sia avvenuta in maniera corretta.

Nella fattispecie, i contagiati accertati tra il personale sanitario sono il primario, tre medici, due infermieri e sedici tra infermieri e Oss del reparto Medicina e tre medici del reparto Chirurgia a cui si aggiungono quelli di oggi.