Stasera in tv, Vi presento i nostri su Nove alle 21.35: trama, cast e curiosità, Vi presento i nostri su Nove alle 21.35

Stasera in tv, Vi presento i nostri su Nove alle 21.35: trama, cast e curiosità del film in onda questa sera mercoledì 15 aprile. E’ un film del 2010, diretto da Paul Weitz e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. È il sequel di Ti presento i miei (2000) e Mi presenti i tuoi? (2004), e come questi ultimi ha un registro spiccatamente comico. Il titolo in originale riprende il Meet the Fockers del secondo capitolo.

Vi presento i nostri: trama

Gaylord “Greg” Fotter e Pam Byrnes sono felicemente sposati e da poco genitori di due bambini. Quando nonno Jack sfiora l’infarto, la preoccupazione di trovare un degno erede al suo ruolo di “padrino” e pastore della famiglia ricade sulle spalle di Greg con tutto il peso e l’ansia di cui solo il padre di sua moglie sa caricarlo. Come se non bastasse, torna a farsi vivo il ricco e sensibile ex pretendente di Pam ed entra nella vita di Greg la bellissima tentatrice Andi Garcia, una rappresentante farmaceutica decisa a fare di lui il testimonial di una pillola per la disfunzione erettile.

Vi presento i nostri: cast

Ben Stiller: Gaylord Myron “Greg” Focker (Fotter nella versione italiana)

Robert De Niro: Jack Tiberius Byrnes

Teri Polo: Pamela Martha “Pam” Byrnes

Blythe Danner: Dina Byrnes

Jessica Alba: Andi Garcia

Owen Wilson: Kevin Rawley

Barbra Streisand: Rosalind “Roz” Focker (Fotter nella versione italiana)

Dustin Hoffman: Bernard “Bernie” Focker (Fotter nella versione italiana)

Harvey Keitel: Randall “Randy” Weir

Laura Dern: Prudence, la direttrice della scuola

Daisy Tahan: Samantha Focker (Fotter nella versione italiana)

Colin Baiocchi: Henry Focker (Fotter nella versione italiana)

Tom McCarthy: dr. Bob

Kevin Hart: inf. Louis

