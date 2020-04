Tragedia in provincia di Caserta, Angelo muore in ospedale: aveva 34 anni

Dramma all’ospedale Civile di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Angelo Ferraguto, 34enne, originario di Messina, è deceduto dopo un arresto cardicircolatorio. Non era affetto da coronavirus.

Sessa Aurunca, morto Angelo Ferraguto

Così come riporta Paesenews.it, il ragazzo era affetto da diverse patologie ed era ospite di una struttura del litorale domizio. Nel giorno di Pasqua si è sentito male manifestando tutti i sintomi della crisi respiratoria. Trasportato in ospedale, ha perso la vita poco dopo il suo arrivo. I medici del nosocomio locale non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso dopo i tentativi di tenerlo in vita.

Visti i sintomi simili a quelli da coronavirus, il personale sanitario ha effettuato un tampone sulla salma. Il test al Covid-19 è risultato negativo. Angelo non aveva contratto l’infezione. La notizia del suo decesso ha fatto rapidamente il giro del litorale domizio per poi arrivare anche nel Messinese, gettando nello sconforto amici e parenti.