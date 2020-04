Le collegiali di Pechino express: chi sono, età, Il Collegio, fidanzato

Le collegiali di Pechino express: chi sono, età, Il Collegio. E’ la coppia vincitrice di Pechino express 2020 quella delle Collegiali. Nicole e Jennifer in finale hanno battuto i Wedding planner, Enzo Miccio e Carolina, riuscendo a conquistare la vittoria. Il premio verrà devoluto in beneficenza ad un’associazione umanitaria che opera nelle zone attraversate dai partecipanti nel corso del loro lungo e avventuroso viaggio. In Corea del sud ci sono arrivate tre coppie: le collegiali, i wedding planner e le top. Queste ultime sono arrivate terze.

Le collegiali: chi sono Nicole Rossi e Jennifer Poni

Chi sono le collegiali e qual è la loro età? Le due giovani ragazze hanno partecipato a Il Collegio 3: è qui che si sono fatte conoscere dal pubblico. Nicole si è sempre descritta come una sognatrice, sensibile, anche leader, mentre Jennifer è impulsiva e per nulla pianificatrice. Tra le due quella che guidava la coppia in Pechino express era Nicole.

Nicole deve diplomarsi e frequenta il Liceo di Scienze umane Margherita di Savoia a Roma. E’ fidanzata dal 2017 con un ragazzo di nome Riccardo Paolino, del quale pubblica vari scatti su Instagram.

Jennifer ha raccontato di aver vissuto con i nonni, si interessa di scrittura. Jennifer non è fidanzata.

Le collegiali: età

Nicole Rossi ha 18 anni e vive a Roma, Jennifer Poni invece è bergamasca, anche lei 18 anni.

Le collegiali: Il collegio 3

Le Collegiali provengono da Il Collegio 3: sia Nicole Rossi che Jennifer Poni hanno infatti partecipato come studentesse al popolare programma ed è per questo che il pubblico più giovane, che segue principalmente il reality andato in onda pochi mesi fa.

Le Collegiali Instagram

Il profilo Instagram conta quasi 500 mila follower: la ragazza posta quotidianamente stories e scatti provenienti dalla sua vita, raccontandosi ai propri seguaci in modo sincero e maturo nonostante la giovane età. Jennifer ha un account Instagram attivo e sempre aggiornato, @stramiaoo, sui cui si contano più di 250 mila follower.