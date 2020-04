Autocertificazione Covid-19 elettronica, in arrivo l’App per modulo spostamenti. Come funziona

App Autocertificazione. In vista della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus in Italia è in arrivo un’app basata sull’autocertificazione digitale. Si tratterebbe di una soluzione più semplice e immediata per monitorare gli spostamenti individuali. Si consente, così, il tracciamento, l’alerting, il controllo del livello di esposizione al rischio di contagio e dell’evoluzione dell’epidemia nel rispetto della privacy.

Autocertificazione Covid-19