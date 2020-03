Autodichiarazione per gli spostamenti, online il quarto modello in PDF

Autodichiarazione Pdf. Con il cambiamento delle restrizioni, in automatico cambia anche il modulo di autocertificazione, il modello che ci permette di spostarci nel comune di residenza solo per esigenze necessarie.

La terza versione del modello di autocertificazione, valida dal 23 marzo è stata rimpiazzata da un quarto modulo, quello del 26 marzo che contempla sia i riferimenti che le novità introdotte dal nuovo d.l. sul lockdown.

Autodichiarazione Pdf ,informazioni da fornire

Perdurano tutte le informazioni già richieste nella versione del 17 marzo, alle quali, nella versione del 23 marzo, si era aggiunto l’obbligo di indicare sia l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento che quello di destinazione.

Esigenze affinché lo spostamento sia lecito

Permangono anche le esigenze già contemplate nei precedenti moduli:

comprovate esigenze lavorative;

motivi di salute;

situazione di necessità, rispetto alla quale è stato precisato “per spostamenti all’interno dello stesso comune”,

assoluta urgenza per trasferimenti in comune diverso (aggiunta con la versione del 23 marzo). Richiamo alle disposizioni regionali

Il sottoscrittore deve dichiarare di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte coi provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, sia di partenza che di arrivo, e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dagli stessi provvedimenti. L’art. 3 del d.l. 25 marzo, più precisamente, ha legittimato le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, o in una parte di esso, ad introdurre misure ulteriormente restrittive (tra quelle di cui all’art. 1, c. 2), solo nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Richiamo alle sanzioni

Il sottoscrittore dichiara “di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”:

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 3.000, a cui consegue l’aumento fino a un terzo se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo;

sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nei casi di cui all’art. 1, c. II, lettere i), m), p), u), v), z) e aa);

raddoppio della sanzione amministrativa e massimo di quella accessoria in ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizione;

arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da euro 500 a 5.000, per la violazione della misura di cui all’art. 1, c. 2, lett. e), punita ai sensi dell’art. 260 del T.U. delle leggi sanitarie;

resta salva l’applicazione dei delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.) dove la pena è la reclusione fino a 5 anni, ovvero di altri più gravi reati.

Autodichiarazione, precisazioni in ordine allo spostamento

L’ultimo modulo implementa la casistica per cui è lecito spostarsi dal proprio domicilio, fornendo un elenco esemplificativo e non esaustivo:

lavoro presso (…),

devo effettuare una visita medica,

urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità,

esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità,

·obblighi di affidamento di minori,

denunce di reati,

rientro dall’estero,

altri motivi particolari.

VIMINALE, AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI 26 MARZO 2020 >> SCARICA IL MODULO PDF