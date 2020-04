Coronavirus a Giugliano, aumentano i contagi: il totale sale a 59

Giugliano. Aumentano i contagi in città. Secondo il bollettino giornaliero diramato dalla Protezione civile, sono due i casi positivi nella terza città della Campania. Il totale sale a 59.

Coronavirus a Giugliano

La Polizia Municipale prosegue la sua attività di monitoraggio sul territorio Nella giornata di oggi i caschi bianchi hanno controllato 340 persone e sanzionato 4 soggetti che erano in giro senza giustificato motivo.

L’aumento repentino dei contagi nell’Area Nord di Napoli preoccupa seriamente il governatore della Campania. De Luca fa il punto dela situazione: “Si registrano 61 casi a Casoria; 58 a Giugliano; 52 a Pozzuoli; 52 a Marano; 49 ad Afragola; 36 a Frattamaggiore e Frattaminore, per un totale di 308 contagi. L’Asl Napoli 2 è impegnata in un lavoro straordinario per ricostruire la catena di rapporti avuti dai contagiati, ed evitare la diffusione dell’epidemia”

“E’ necessario avere comportamenti rigorosi – ha sottolineato il Presidente della Campania – e non i rilassamenti che in quei territori si sono registrati, con centinaia di persone in mezzo alle strade. Invito le Forze dell’ordine, le unità dell’Esercito, le Polizie municipali a sviluppare il più rigoroso controllo per contrastare atteggiamenti scorretti che i offendono e danneggiano la stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole”.