Nessuna tromba d’aria: la fake news dei tornado di oggi in Veneto ed Emilia Romagna

Meteo Italia, oggi nessun tornado in pianura Padana: tante foto-bufale sui social. L’irruzione della bora ha scatenato forti venti oggi pomeriggio in pianura Padana, soprattutto in Veneto con raffiche di 137km/h a Stretti (Eraclea, Venezia) e 126km/h a Resana (Treviso), ed in Emilia Romagna con raffiche di 85km/h a Dosso (Ferrara) e Sant’Agata bolognese (Bologna), 82km/h ad Anzola dell Emilia e 79km/h a Soragna, ma non s’è verificata alcuna tromba d’aria.

Tromba d’aria, le foto fake

Come riporta Meteoweb, le foto dei tornado che stanno circolando sui social network sono assolute fake news: sono foto vecchie, spesso e volentieri degli USA (dove invece nelle ultime ore c’è stato un vero e proprio disastro) che nulla hanno a che fare con il tempo di oggi, che non ha provocato gravi conseguenze.

Le temperature

Le temperature, intanto, sono crollate fin quasi su valori invernali con nevicate a quote molto basse tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia: la colonnina di mercurio è piombata in poche ore da +22°C a +10°C a Bologna, da +21°C a +11°C a Ferrara, da +19°C a +10°C a Ravenna, da +19°C a +8°C a Udine, da +16°C a +8°C a Trieste, da +18°C a +11°C a Pesaro. Ma in ogni caso non s’è verificata alcuna tromba d’aria.