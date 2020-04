Quanto spendono i politici su FB? Salvini re dei social: ha speso oltre 200mila euro. La lista completa

Quanto spendono i politici su FB? Sui social in questo periodo si è visto un incremento dei post da parte dei politici, sia per la comunicazione delle nuove normative e decreti adottati, sia per sponsorizzare le campagne da parte delle opposizioni del Governo Conte.

Facebook fornisce, ai propri utenti, la possibilità di sponsorizzare i post che si vanno a pubblicare, così da permettere il raggiungimento di un più alto pubblico che possa vedere le inserzioni. Ad utilizzare questo strumento investendo maggiori fondi troviamo casi eclatanti, con spese elevate.

Salvini leader di sponsorizzazioni social

Salvini sarebbe il leader incontrastato per quanto concerne le spese associate alle sponsorizzazioni social. Come riporta lo studio condotto da Money, i dati forniti dalla fonte nel periodo che va da marzo 2019 ad aprile 2020 sono confermati e, in sostanza, testimoniano la grande importanza che il leader della Lega dà alla sua pagina Facebook.

Ecco quanto hanno speso i leader italiani da marzo 2019 a quello 2020