Stasera in tv, Animali fantastici e dove trovarli su Canale 5 alle 21.40: trama, cast e curiosità

Stasera in tv, Animali fantastici e dove trovarli su Canale 5: trama, cast e curiosità del film in onda su Canale 5 alle 21.40 questa sera martedì 14 aprile. E’ una serie cinematografica fantasy prodotta da Warner Bros. Cominciata nel 2016 con Animali fantastici e dove trovarli e proseguita nel 2018 con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, sarà composta da cinque film.

Si tratta di uno spin-off di Harry Potter ispirato al manuale di approfondimento Gli animali fantastici: dove trovarli, entrambi scritti da Rowling. La serie è ambientata nel Mondo Magico, un universo condiviso con Harry Potter. Tutto però avviene una sessantina d’anni prima nella cronologia interna, in un arco di tempo che va dal 1926 al 1945. La trama segue il magizoologo Newt Scamander nelle sue avventure in giro per il mondo in cerca di creature magiche e nei suoi sforzi per contrastare il mago oscuro Gellert Grindelwald.

Animali Fantastici e dove trovarli su Canale 5: trama

Nel 1926 il timido ed eccentrico magizoologo Newt Scamander fa scalo a New York prima di riprendere il suo viaggio verso l’Arizona, quando le creature magiche che porta con sé fuoriescono accidentalmente dalla sua valigia e si disperdono per la città seminando il panico tra la popolazione no-mag. Mentre Newt unisce le forze col no-mag Jacob Kowalski e le due streghe Tina e Queenie Goldstein per riacciuffare le creature, il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America (MACUSA) è alle prese con la minaccia di un Obscurus, una forza sinistra dal potere altamente distruttivo, che flagella la città e che i funzionari del Congresso credono dovuto a Newt.

Leggi anche: Harry Potter: chi è il principe mezzosangue?

Newt riesce infine a provare la sua innocenza e a far arrestare il vero colpevole, ovvero l’Auror Percival Graves, sotto le cui spoglie si nasconde in realtà il mago oscuro Gellert Grindelwald.

Animali Fantastici e dove trovarli: cast

Nel cast del Premio Oscar Eddie Redmayne troviamo Katherine Waterstonnel ruolo di Porpentina detta Tina Goldstein, futura moglie di Newt. Lavora insieme alla sorella Queenie, Alison Sudol, presso il Macusa, il Ministero della Magia americano. Jacob, interpretato da Dan Fogler, sarà l’unico babbano ed è un ex soldato della Prima Guerra Mondiale. Ron Perlmam sarà un goblin misterioso, mentre Colin Farrell è Percival Graves, braccio destro del presidente del mondo magico a stelle e strisce. Jon Voight è Henry Shaw Sr.

Animali Fantastici e dove trovarli: curiosità