Giugliano, raptus di follia in piazza San Nicola: si sveglia e distrugge auto in sosta

Attimi di follia in piazza San Nicola. Un ragazzo che da giorni dorme sulla panchina del sagrato della Chiesa, questa mattina all’alba è andato in escandescenze e ha danneggiato almeno due auto in sosta.

Giugliano, danneggia auto in sosta: denunciato

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Giugliano e dagli agenti della Polizia della Municipale, l’uomo sarebbe stato provocato da alcuni ragazzini del posto mentre riposava adagiato sulla panchina avvolto da un grosso piumone. Si sarebbe dunque svegliato e, in preda a un raptus di follia, avrebbe lanciato dei sassi contro il parabrezza delle macchine in sosta. Due le auto danneggiate.

Sul caso indagano i militari dell’Arma. Dopo il raid, gli uomini della Benemerita hanno condotto in caserma il giovane e lo hanno deferito in stato di libertà per danneggiamenti. Soffrirebbe di problemi psichici e vive da diversi giorni nella zona di piazza San Nicola, all’aria aperta, senza fissa dimora. Le macchine distrutte sono finite sotto sequestro perché senza assicurazione.

Un episodio simile si è registrato in via Labriola, sempre a Giugliano. Lo scorso 30 gennaio una persona prese di mira almeno dieci veicoli in sosta durante una notte di follia provocando danni per migliaia di euro.