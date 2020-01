Giugliano, vandalo in azione in centro: sfasciate almeno venti auto parcheggiate. Video

Giugliano. Triste risveglio per decine di giuglianesi di via Labriola, pieno centro. Nella notte un ubriaco ha preso di mira circa venti auto parcheggiate lungo la strada che collega via Fratelli Maristi con piazza Gramsci. Distrutti i lunotti posteriori e i parabrezza.

Giugliano, sfasciate venti auto in via Labriola

Restano da identificare i responsabili. Inflitti danni alle vetture per migliaia di euro. I residenti di via Labriola sono stati svegliati dal rumore dei vetri infranti e dagli allarmi antifurto. Quando però alcuni dei proprietari dei veicoli sono scesi in strada, gli ignoti che si sono resi protagonisti di questo atto di vandalismo non c’era più traccia. Sul caso indaga la polizia di Stato del Commissariato di Giugliano.

Le ipotesi

Ancora da chiarire i motivi del gesto. Secondo una prima ipotesi, a compiere il raid vandalico è stato un ubriaco di colore che risiede nella zona. L’uomo, dopo aver fatto danni, sarebbe stato fermato da due persone e picchiato. Ora è attualmente ricoverato all’ospedale. Sui gruppi Facebook circolano anche dei filmati che documentano i danni procurati alle singole macchine.