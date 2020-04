Coronavirus, da oggi alcuni negozi aperti: l’elenco con codici Ateco

Sono alcuni i negozi aperti oggi, 14 aprile, vediamo l’elenco con i codici Ateco. Riaprono da oggi, 14 aprile in Italia librerie, cartolibrerie, studi professionali e negozi di abbigliamento per neonati e bambini. Sono queste alcune delle attività a cui il decreto di Aprile del governo ha consentito la riapertura oltre a tutta la filiera della silvicoltura e della produzione di carta.

Per il commercio al dettaglio viene introdotto l’obbligo di rifornire i locali di prodotti per l’igienizzazione: ad esempio vicino alle casse nei supermercati. Fermo restando che rimangono in vigore le disposizioni introdotte nei precedenti decreti, che affidano l’ordine di riapertura alla logica dei codici Ateco, e per cui si possono chiedere deroghe ai prefetti territorialmente competenti. In Campania, ad esempio, le librerie non riaprono oggi e i negozi di abbigliamento per bambini saranno aperti da oggi solo il martedì e il venerdì sino alle 14.

Negozi aperti oggi 14 aprile codici Ateco

Tra le misure del decreto, chi fa la spesa dovrà utilizzare guanti monouso e i negozi dovranno fornire gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, anche vicino ai sistemi di pagamento. Ancora, i supermercati dovranno fornire mascherine per i lavoratori e dovranno rispettare orari più lunghi per evitare code e il rischio di assembramenti. Tutti i negozi dovranno fare le pulizie almeno due volte al giorno e i piccoli negozi dovranno prevedere due percorsi diversi per entrate e uscite. I negozi che sono aperti da oggi seguono i codici Ateco.

La situazione in Veneto

Sabato, commentando il dpcm firmato il giorno precedente, il presidente della regione Veneto Luca Zaia aveva detto che, stanti quelle nuove disposizioni, in Veneto il lockdown poteva dirsi praticamente finito. Da qui l’annuncio che in una nuova ordinanza la regione avrebbe posto le basi per aprire una “fase due” in anticipo rispetto alle tempistiche nazionali.

Oggi però il governatore leghista si è mostrato più prudente, e ha deciso di introdurre un allentamento molto soft che fino al 3 maggio cancella soltanto il limite di svolgere attività fisica entro i 200 metri dalla propria abitazione. “L’emergenza non è finita. Non compete alla Regione riaprire le imprese, così come le scuole. E non è uno scaricabarile. Non possiamo permetterci una nuova accelerazione del virus”.

Negozi aperti oggi codici Ateco: l’elenco

Allegato 1

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse