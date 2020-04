Festeggia la Pasqua con fuochi d’artificio nel Napoletano: denunciato 32enne

Fioccano le denunce per inottemperanza delle disposizioni governative in provincia di Napoli. A Ercolano un uomo ha festeggiato la Pasqua con i fuochi d’artificio.

Ercolano, festeggia la Pasqua con fuochi d’artificio

I carabinieri della Tenenza di Ercolano, supportati da quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco hanno denunciato un 32enne del posto perché sorpreso ad esplodere fuochi d’artificio e petardi in strada, di fronte alla propria abitazione.

I militari lo hanno fermato durante i “festeggiamenti” pasquali e sanzionato per violazione alle norme anticontagio. A Marano, i carabinieri della locale compagnia hanno sanzionato un uomo sorpreso a fare footing nonostante i divieti ormai noti. Il “runner” si è giustificato dicendo di doversi mettere in forma in previsione delle abbuffate pasquali.