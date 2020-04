Pasquetta, immagini di auguri divertenti ai tempi del Coronavirus. Nonostante siamo tutti obbligati in casa, si può comunque augurare una buona pasquetta tramite immagini divertenti magari su Whatsapp. L’emergenza Coronavirus ha cambiato profondamente le abitudini del weekend santo e ha imposto, come da settimane oramai, la quarantena in casa. L’ironia potrebbe tuttavia strapparci una risata e far sorridere anche i nostri amici, parenti e colleghi.

C’è chi ad esempio ha trasformato l’hashtag #IoRestoACasa in #IoArrostoACasa. Una simpatica vignetta invita tutti a non provvedere ad un pic-nic “al coronavirus”. Sono un paio le foto sul web che fanno riferimento all’immancabile grigliata. Non poteva mancare anche il riferimento ad una nuova tipologia di gita “fuori porta” e al tempo meteorologico, incredibilmente clemente in quest’annata in cui siamo tutti forzati in quarantena.

Pasquetta, immagini di auguri divertenti ai tempi del Coronavirus

Ma il Lunedì dell’Angelo ricorda l’apparizione appunto di un angelo alle donne che erano andate al Sepolcro di Gesù, annunciando loro la Resurrezione del Signore. Volendo dunque fare gli auguri a un credente – o anche ad un appassionato di arte, meglio ancora se le due qualità vanno in coppia – si potrebbe ricorrere a uno dei tanti quadri che lungo la storia sono stati dedicati proprio a questo tema.

Se amate scrivere un messaggio di auguri di buona Pasquetta 2020 e buon Lunedì dell’Angelo, sono svariate le immagini che vi proponiamo, a tema floreale o di coniglietti. Ci sono immagini di cesto contenente fiori colorati ed un coniglietto che spunta mentre campeggia la frase: “Con affetto e simpatia, Buona Pasquetta da parte mia”. “Buongiorno, felice e sereno Lunedì dell’Angelo”. Queste alcune delle frasi tipiche di questa giornata.

Leggi anche: Auguri di Buona Pasqua 2020: le frasi più belle da dedicare a chi vuoi bene

Queste che vi proponiamo di seguito sono solo alcune delle immagini che possiamo salvare sul nostro Pc o smartphone o tablet ed inviare poi nelle modalità che riteniamo migliori per far sentire la nostra presenza in questo giorno di festa.