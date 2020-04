Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto 12 aprile: bollettino regione Veneto

Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto 12 aprile. Anche oggi, 12 aprile, ci sarà una nuova diretta della Regione Veneto per gli aggiornamenti sul Coronavirus nella Regione. Il presidente Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi domenica 12 aprile. Oggi è probabile che il presidente annunci nuova ordinanza.

“Non possiamo chiudere imprese che sono dichiarate aperte. Il lockdown di fatto non esiste più. Parlare di misure restrittive con tre quarti dell’Italia che sta aprendo a poco senso, a questo punto abbiamo una riserva indiana in cui ci sono “poveri” che non riescono ad aprire e non è accettabile. Vedi la moda, prima filiera italiana. E’ difficile spiegare che apre Fincantieri e non lo possono fare che so Rosso o Benetton” ha spiegato ieri il Governatore Luca Zaia in conferenza stampa.

“A questo punto io programmo sapendo che non c’è più il lockdown. Già oggi il 60% delle aziende è aperta e lo si vede dal traffico che è aumentato, a causa del cosiddetto silenzio-assenso cosicché molte aziende in deroga hanno già riaperto”. Zaia ha così annunciato: “faremo una nuova ordinanza. Si concentrerà più sui dispositivi piuttosto che su alcune restrizioni che, alla luce di quello che sta accadendo, rischiano di sparire”.

Diretta conferenza Zaia 12 aprile

La diretta della Regione Veneto per l’aggiornamento della situazione legata al Covid-19 in Veneto è tenuta dal governatore Luca Zaia. Ed è possibile vederla a questo link.

Bollettino regione Veneto 11 aprile

Con i 23 di ieri, il totale dei morti in Veneto dall’inizio della pandemia Covid-19 è di 852 con +354 positivi che portano il bilancio generale degli attuali contagiati a 10713. Ieri erano ricoverate 265 persone in Veneto, di cui 41 in terapia intensiva. 43 pazienti in cura all’Angelo di Mestre (13 in terapia intensiva), 18 al SS. Giovanni e Paolo di Venezia (6), 8 a Mirano (6), 93 a Dolo (10), 1 a Chioggia, 47 a Villa Salus, 1 a San Donà, 45 a Jesolo (6), 9 alla Casa di cura Rizzola di San Donà.

Questi invece i dati sui contagi: in provincia di Venezia sono registrati 1931 casi di tampone positivo al coronavirus (+48 rispetto al bollettino di stamattina), di cui 1273 attualmente positivi, 123 morti e 535 negativizzati. In tutta la regione Veneto i casi sono 13.891 (+123), di cui 10.713 attualmente positivi, 852 morti e 2326 negativizzati. Infine, risultano 18.111 persone in isolamento domiciliare, di cui 3290 in provincia di Venezia.

Bollettino protezione civile 11 aprile

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.079, per un totale di 32.534. Il totale delle vittime è di 19.468, 619 in più rispetto a ieri. Sono 3.381 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 116 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il settimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 28.144 sono poi ricoverati con sintomi – 98 in meno rispetto a ieri – e 68.744 sono in isolamento domiciliare. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.