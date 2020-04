Coronavirus, bollettino Protezione Civile 11 aprile: ricrescono i contagi. Boom di guariti

Resta stabile la situazione coronavirus in Italia. Nel bollettino della Protezione Civile dell’11 aprile il numero delle persone positive sfonda quota 100mila. Attualmente, infatti, i soggetti affetti da Covid-19 sono 100.269.

Bollettino protezione Civile dell’11 aprile

C’è un incremento di 1996 unità (più alto di quello di ieri). Il numero invece dei nuovi contagi sono 4694 (più di ieri). Resta alto il numero dei decessi, pari a 619. Valori peggiori di quelli di ieri spinti anche dal peggioramento dei dati in Lombardia. Infatti nella sola regione di Milano si registrano 272 nuovi decessi. “Non abbiamo sconfitto il virus – ha dichiarato il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli -. Dobbiamo tenere alta la guardia e continuare ad adottare le misure di prevenzione”.

Boom di guariti

Per fortuna confortano nella conferenza stampa della Protezione Civile i dati dei guariti e dei ricoveri nel bollettino dell’11 aprile. Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 3381 persone, 116 meno di ieri. Sono ricoverate con sintomi 28144 persone, 98 meno di ieri. Continua a crescere il numero dei guariti di circa duemila persone al giorno. I guariti sono in totale 32.534, per un aumento in 24 ore di 2079 unità.