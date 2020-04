Domenica di Pasqua: la supplica a Cristo Risorto

Supplica a Cristo Risorto. Signore Gesù, risorgendo da morte hai vinto il peccato: fa che la nostra Pasqua segni una vittoria completa sul nostro peccato. Signore Gesù, risorgendo da morte hai dato al tuo corpo un vigore immortale: fa che il nostro corpo riveli la grazia che lo vivifica.

Signore Gesù, risorgendo da morte hai portato la tua umanità in cielo: fa che anch’io mi incammini verso il Cielo, con una vera vita cristiana.

Signore Gesù, risorgendo da morte e salendo al Cielo, hai promesso il tuo ritorno: fa che la nostra famiglia sia pronta per ricomporsi nella gioia eterna.

PREGHIERA A CRISTO RISORTO

O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte,

e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale,

concedi anche a noi di risorgere con te,

per poter incominciare insieme con te una vita nuova, luminosa,santa.

Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento

che tu operi nelle anime che ti amano:

fa’ che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall’unione con te,

risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene.

Tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini orizzonti infiniti

di amore e di grazia, suscita in noi l’ansia di diffondere

con la parola e con l’esempio il tuo messaggio di salvezza;

donaci lo zelo e l’ardore di lavorare per l’avvento del tuo regno.

Fa’ che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce

e bramiamo di congiungerci a te per sempre.

Amen

Fonte: Papaboys