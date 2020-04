Santa Messa di Pasqua in diretta streaming e in diretta tv di Papa Francesco

Santa Messa di Pasqua con Papa Francesco e Benedizione Urbi et Orbi, domenica 12 aprile 2020. Domenica 12 aprile il primo appuntamento sarà con ‘Sulla Via di Damasco’, su Rai2 alle 9. La puntata, dall’evocativo titolo ‘Non abbiate paura’, vedrà Eva Crosetta condividere la riflessione intorno a questa Pasqua inedita con don Davide Banzato.

Gli appuntamenti

Alle 10.50, su Rai1, avrà inizio la Santa Messa per una Pasqua di Resurrezione celebrata da Papa Francesco in una basilica di San Pietro vuota. A seguirla dallo studio di A Sua Immagine con Lorena Bianchetti ci saranno il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena.

Alle 11.55, sempre in diretta su Rai Radio1 andrà in onda la Benedizione Urbi et Orbiimpartita da Papa Francesco. Diretta anche su RaiNews24 dalle 11 per la Santa Messa, il Messaggio Pasquale e la Benedizione Urbi et Orbi dalla Basilica di San Pietro.