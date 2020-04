Incidente mortale a Pozzuoli, muore 48enne residente a Giugliano

Pozzuoli. Incidente mortale in serata, muore 48enne residente a Giugliano. Questa sera, poco dopo le ore 20.30 un tragico incidente ha spezzato la vita di una donna di 48 anni. Come riporta il sito Campiflegrei, il sinistro è avvenuto in via Cupa Torretta, una traversa di via Scalandrone.

L’incidente

A perdere la vita una donna di 48 anni di origini polacche residente a Giugliano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale di Pozzuoli giunta sul posto la motocicletta è sbucata da via Cupa Torretta immettendosi su via Scalandrone e sarebbe stata presa in pieno da un furgone.

Alla guida della moto c’era un uomo che ha fatto un balzo dal mezzo le cui condizioni sembrano non essere gravi anche se è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Pozzuoli. Mentre, per la 48enne purtroppo non c’è stato nulla da fare, dopo aver fatto un grosso volo è caduta rovinosamente a terra morendo sul colpo. Sul fatto indagano i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Pozzuoli.