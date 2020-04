Coronavirus a Melito, Sabato Santo nel segno del dolore: morto un 50enne

E’ un Sabato Santo nel segno del dolore per la città di Melito. Un uomo, 50 anni, è morto per il Coronavirus. Si tratta della seconda vittima che si registra nel comune a Nord di Napoli.

Coronavirus a Melito, morto un 50enne

Il decesso è stato annunciato dal sindaco, Antonio Amente, attraverso la sua pagina Facebook. “Melito nel giorno che precede la Pasqua piange il suo secondo figlio vittima del Coronavirus. Si tratta del contagiato numero 4, il cui decesso risale alla giornata di ieri, ma soltanto questa mattina i vertici sanitari regionali hanno accertato la morte per Covid-19″, ha scritto il primo cittadino.

Il 50enne era ricoverato in ospedale. Il sindaco di Melito fa sapere che le sue condizioni “si sono aggravate gradualmente costringendo i medici ad intubarlo. A nulla sono serviti i macchinari per la respirazione, per lui, che non soffriva di patologie pregresse, non ci è stato nulla da fare”.

Poi ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del deceduto. “Alla famiglia, distrutta dal dolore, vanno la vicinanza e le più sentite condoglianze mie, dell’amministrazione comunale, di tutto il Consiglio Comunale e dell’intera cittadinanza”. Solo poche ore fa, il primo cittadino aveva comunicato la notizia di un guarito.