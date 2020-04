Con la quarantena la natura si rigenera: il mare di Varcaturo splende come non mai

Acque chiare e cristalline a Varcaturo come non si sono mai viste. L’emergenza sanitaria legata all’epidemia del Covid-19 ha consentito alla natura di riprendersi i suoi spazi.

Il mare di Varcaturo splende come non mai

In particolare la foce di Lago Patria, zona spesso oggetto di inquinamento e di sversamenti illegali, è tornata limpida come non accadeva da anni. Con la quarantena lo specchio dell’acqua non è più torbido ma appare di un azzurro intenso.

“E’ proprio il caso di dirlo, la natura si è ripresa la dignità, che purtroppo le viene tolta. In questo momento ci rende ben chiara la mano, quella dell’uomo disonesto, e, da dove si allungherebbero i suoi “artigli”, afferma il Presidente dell’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno Costa Licola Lago Falciano Giovanni Sabatino.

“Ed è anche in funzione di tutto quanto stiamo ormai vivendo e subendo da decenni che si inserisce il Contratto di Lago, che vede proprio tra gli attori Istituzionali protagonisti l’Ente da me presieduto”, aggiunge Sabatino.

“Il Contratto di Lago – precisa il Presidente – dovrà rappresentare l’approccio migliore alla gestione idrica del nostro lago, cioè un modello di governace, in modo tale da poter rappresentare una valida opportunità di sviluppo del nostro territorio, ma coniugando le opportunità di sviluppo con la tutela ambientale e della biodiversità”.

Mare pulito anche a Napoli

Pulite e trasparenti anche le acque del Golfo di Napoli, dove giorni fa sono stati avvistati dei delfini tra il Capo di Posilippo e l’isola di Nisida.

“Con la quarantena – scrive il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli – la natura ritorna a splendere. Branco di delfini al largo di Nisida. Uno spettacolo che sembra preso da una scena di un film eppure è accaduto qui. Dopo l’emergenza sanitaria dobbiamo imparare a rispettare e a convivere con la natura. L’emergenza sanitaria legata all’epidemia del Covid-19 non ha portato soltanto problematiche e sofferenze ma anche fatto respirare la natura”.