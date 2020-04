Diretta Via Crucis del Papa: diretta Via Crucis Papa Francesco streaming online e in Tv dalle 21

Oggi, Venerdì Santo, si attende la diretta della via crucis di papa Francesco. Nonostante le difficoltà del periodo, dovute all’emergenza Coronavirus, e al divieto di tenere celebrazioni, i momenti di preghiera oggi saranno due. Il primo è la Liturgia della Passione e dell’adorazione della Croce, alle 18, nella Basilica di San Pietro. Il Crocifisso di San Marcello sarà coperto. Ci sarà una meditazione del Predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa, quindi il Crocifisso verrà svelato. Ci sarà l’adorazione ma non il bacio alla Croce.

Alle 21, invece, ci sarà la tradizionale Via Crucis che si terrà in Piazza San Pietro. Ovviamente sarà diversa dal solito: le stazioni saranno lungo il colonnato, attorno all’obelisco e infine lungo il percorso che conduce al sagrato. Due i gruppi dei portatori della croce. Ci saranno dei detenuti del carcere Due Palazzi di Padova (le meditazioni sono state scritte da alcuni di loro), e dei medici e infermieri del FAS. Medici e infermieri sono in prima linea nel servizio agli ammalati colpiti dalla pandemia.

Diretta via Crucis di Papa Francesco

A due giorni dalla domenica di Pasqua, quindi, il pontefice guiderà la processione dalla basilica vaticana. L’evento sarà visibile in tutta Italia grazie alla diretta tv di Rai Uno a partire dalle ore 20:50, oltre che in streaming a questo sito.

Le meditazioni della Via Crucis di quest’anno sono dunque proposte dalla cappellania della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova. Quattordici persone hanno raccolto l’invito del Papa e meditato sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo rendendola attuale nelle loro esistenze.

Tra loro figurano cinque persone detenute, una famiglia vittima per un reato di omicidio, la figlia di un uomo condannato alla pena dell’ergastolo, un’educatrice del carcere, un magistrato di sorveglianza, la madre di una persona detenuta, una catechista, un frate volontario, un agente di Polizia Penitenziaria e un sacerdote accusato e poi assolto definitivamente dalla giustizia dopo otto anni di processo ordinario.