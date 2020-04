La Pasqua di Papa Francesco in diretta tv: le messe e il programma della settimana Santa

Programma Settimana Santa. Da qualche settimana le parole di papa Francesco ci raggiungono ogni mattina nelle nostre case. Grazie alle dirette che trasmettono la messa che il Papa celebra nella cappella di Casa Santa Marta, l’albergo per religiosi dove risiede. Questa messa non è solo un momento di preghiera per i fedeli cattolici. Come ha mostrato l’enorme riscontro ottenuto dalle riflessioni del Papa al “Rosario” per l’Italia del 19 marzo e dalla sua preghiera del 27 marzo dal sagrato della basilica di San Pietro, le parole del Pontefice portano fede e speranza a tutti.

L’emergenza coronavirus non ha modificato solo la messa da Casa Santa Marta: anche i grandi riti della Settimana Santa e di Pasqua ci appariranno “diversi”. Saranno sempre trasmessi in diretta (sotto trovate le indicazioni), ma anch’essi non avranno, come si dice, “concorso di popolo”: vedremo solo Papa Francesco, alcuni prelati che lo affiancheranno nella celebrazione e pochissimi fedeli.

Programma Settimana Santa, gli appuntamenti in diretta

Questi sono i riti presieduti dal Papa che potremo seguire in diretta

Programma Settimana Santa:

giovedì 9 aprile ore 18.00

Santa Messa nella Cena del Signore (celebrata all’altare della Cattedra nella basilica di San Pietro). Ricorda l’Ultima Cena.

Venerdì 10 aprile ore 18.00

Celebrazione della Passione del Signore (all’altare della Cattedra in San Pietro). Si rivivono le ultime ore di vita terrena di Gesù.

Venerdì 10 aprile ore 21.00

Via Crucis (sul sagrato della basilica di San Pietro). Durante la processione con la croce si leggono meditazioni legate a 14 momenti delle ultime ore di Gesù.

Sabato 11 aprile, ore 21.00

Veglia Pasquale (all’altare della Cattedra in San Pietro). È la lunga messa che celebra la Risurrezione di Gesù.

Programma Settimana Santa, domenica 12 aprile ore 11.00

Santa Messa e benedizione Urbi et Orbi (all’altare della Cattedra in San Pietro). Con la benedizione viene concessa l’indulgenza plenaria, cioè la cancellazione della pena per i peccati commessi.

