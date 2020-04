Snapchat down: l’app di chat non funziona. Migliaia di segnalazioni su Twitter

Snapchat down. Dopo una breve interruzione questa mattina, gli utenti di Snapchat sembrano essere stati colpiti da più gremlin. L’app di chat sembra essere nuovamente in calo con migliaia di segnalazioni in arrivo.

In effetti, Down Detector sta attualmente mostrando oltre 30.000 menzioni che Snapchat è offline e Twitter è pieno di fan che sfogano le loro frustrazioni che l’app non funziona con un utente che dice, “Lockdown e ora Snapchatdown huh” e un’altra aggiunta, “Snapchat a qualcun’altro non funziona in questo momento? #Snapchatdown.“

Snapchat ha ora confermato che il suo servizio sta soffrendo di un’interruzione con la sua pagina di supporto su Twitter che dice: “Siamo consapevoli che molti Snapchatter stanno riscontrando problemi nell’uso dell’app. Aspetta, ci sono verifiche in corso”.

Snapchat non funziona

Snapchat sembra aver subito interruzioni da questa mattina, spingendo l’hashtag #SnapchatDown a fare tendenza su Twitter.

La piattaforma di social media non ha ancora commentato alcun problema, ma oltre 6.000 persone si sono rivolte a Twitter per segnalare problemi, portando #SnapchatDown a diventare il secondo argomento di tendenza.

DownDetector, che tiene traccia delle interruzioni del sito Web, ha segnalato un forte picco di problemi nelle prime ore di oggi. Una mappa mostrava problemi per gli utenti negli Stati Uniti, in particolare sulla costa occidentale, nonché in alcune parti dell’Europa e dell’Australia.