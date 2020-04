Aulla, crolla il ponte di Albiano Magra: coinvolti due furgoni, c’è un ferito. Video

Aulla. E’ crollato il ponte di Albiano Magra che collega l’abitato con Aulla, in provincia di Massa Carrara. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, 118, forze dell’ordine.

Aulla, crolla il ponte di Albiano Magra

Il ponte stradale crollato sul fiume Magra è al confine tra Liguria e Toscana, lungo una strada provinciale che collega la bassa Val di Vara con la Val di Magra (La Spezia).

Paura tra la gente, in tantissimi si sono subito riversati nei pressi del ponte. Secondo le prime informazioni, il cedimento avrebbe coinvolto due furgoni che stavano attraversando il viadotto. Uno dei due conducenti sarebbe riuscito a uscire dal veicolo; l’altro, invece, ha riportato delle ferite.

Due le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando sul luogo. Allertato anche il nucleo Usar specializzato in attività di soccorso sotto le macerie per verificare che non vi siano altre persone intrappolate sotto i detriti del ponte crollato.

Al di sotto del viadotto sembra ci sia una pista ciclabile, non è chiaro se vi fossero pedoni in transito. Sul luogo dell’accaduto è intervenuto anche l’elisoccorso.

(fonte immagine: Il Corriere della Sera)